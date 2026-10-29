मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में मंत्रालय की बस सेवा नहीं होगी बंद, कर्मचारियों को अप्रैल 2027 तक मिलती रहेगी सुविधा

नवा रायपुर स्थित मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों के कर्मचारियों की बस सेवा 30 अप्रैल 2027 तक बढ़ा दी गई है। पुरानी व्यवस्था के तहत प्रति पास 3,066 रुपये दर निर्धारित है।

By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 08:32:36 AM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 08:32:36 AM (IST)
छत्तीसगढ़ में मंत्रालय की बस सेवा नहीं होगी बंद, कर्मचारियों को अप्रैल 2027 तक मिलती रहेगी सुविधा
छत्तीसगढ़ में मंत्रालय की बस सेवा नहीं होगी बंद। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. मंत्रालय कर्मचारियों की बस सेवा को छह महीने का एक्सटेंशन।
  2. पुरानी व्यवस्था के तहत 30 अप्रैल 2027 तक चलेगी बस।
  3. बस पास के लिए 3,066 रुपये की मासिक दर तय।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर : मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। 31 अक्टूबर को बंद होने वाली स्टाफ बस सेवा अब 30 अप्रैल 2027 तक जारी रहेगी।

राज्य सरकार ने एक नवंबर 2026 से 30 अप्रैल 2027 तक बस संचालन की अवधि बढ़ा दी है। इसके लिए प्रति बस पास 3,066 रुपये की मासिक प्रस्तावित दर को मंजूरी दी गई है।

छह महीने के लिए वर्तमान व्यवस्था रहेगी जारी

सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव पुलक भट्टाचार्य ने रायपुर नगर निगम आयुक्त और नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) के सीईओ को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था शुरू होने या निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक, अधिकतम छह महीने के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी। इस दौरान एनआरडीए को बस संचालन के लिए अनुबंध बढ़ाने के लिए अधिकृत किया है।

यह भी पढ़ें- चांदी वर्क की जगह एल्युमिनियम तो नहीं खा रहे रायपुर के लोग, खाद्य विभाग ने इकट्ठा किए सैंपल

बसों के नियमित मेंटेनेंस के निर्देश

सरकार ने बसों का नियमित मेंटेनेंस और जांच कराने के निर्देश दिए हैं। खराब बसों के स्थान पर जल्द नई बसें उपलब्ध करानी होंगी। किसी बस के खराब होने पर तत्काल वैकल्पिक बस की व्यवस्था करनी होगी। चालकों और परिचालकों का नियमित मेडिकल परीक्षण कराने के साथ कर्मचारियों से ठीक व्यवहार सुनिश्चित करने को कहा गया है। बसों का संचालन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्धारित समय के अनुसार करना होगा।


एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।