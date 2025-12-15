छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनने वालों का भाजपा में लगातार बढ़ा कद, नितिन नबीन, नड्डा और माथुर तक, पढ़ें दिलचस्प सफर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी व बिहार के कद्दावर नेता और मंत्री नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर पार्टी ने बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार, यह फैसला पार्टी में परफॉर्मर को इनाम देने के भाजपा के स्पष्ट संदेश को दर्शाता है।

राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ नबीन की यह नियुक्ति उनके राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसका सीधा श्रेय छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार जीत को जाता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में नितिन नबीन छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी थे और उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को उखाड़ फेंकने में बूथ स्तर तक भाजपा के पक्ष में माहौल निर्मित करने का काम किया।