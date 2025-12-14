मेरी खबरें
    BJP New President: बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन (Nitin Nabin) को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति जेपी नड्डा की जगह है और पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण बदलाव मानी जा रही है। नितिन नबीन बांकीपुर विधानसभा सीट से पांचवीं बार विजयी हुए हैं और पहले भी कई बार मंत्री रह चुके हैं। 2025 में उनकी जीत और राजनीतिक अनुभव पार्टी को मजबूती देगा।

    14 Dec 2025
    14 Dec 2025
    Nitin Nabin: कौन हैं नितिन नबीन? जानिए भाजपा के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने वाले सितारे का राजनीतिक सफर
    1. नितिन नबीन बने भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
    2. बांकीपुर सीट से पांचवीं बार चुनाव जीत
    3. 2025 में RJD उम्मीदवार को भारी मतों से हराया

    डिजिटल डेस्क: बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन (Nitin Nabin) को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त (BJP New President) किया गया है। वह जेपी नड्डा की जगह लेंगे। यह नियुक्ति पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण बदलाव मानी जा रही है और बिहार भाजपा के लिए बड़ी उपलब्धि है। नितिन नबीन की नियुक्ति से पार्टी को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

    बिहार में भाजपा के वरिष्ठ नेता और बांकीपुर विधानसभा सीट से पांचवीं बार जीत दर्ज करने वाले नितिन नबीन को सरकार में मंत्री भी बनाया गया है। इससे पहले वे कई बार मंत्री रह चुके हैं।

    नितिन नबीन की चुनावी उपलब्धियां

    2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नितिन नबीन ने बांकीपुर विधानसभा सीट से भारी मतों से जीत हासिल की। उन्होंने आरजेडी की रेखा कुमारी को 51,936 मतों से हराया। पार्टी ने उन्हें तीसरी बार मंत्री बनने का अवसर दिया।

    नितिन नबीन की पहले भी कई बड़ी जीत रही हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को लगभग 84,000 मतों से हराया था। इस तरह उनका दबदबा कायम रहा।

    नितिन नबीन का सियासी सफर

    नितिन नबीन ने पहली बार 2006 में उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल की। पिता के निधन के बाद उन्होंने राजनीतिक विरासत संभाली। इसके बाद 2010, 2015, 2020 और अब 2025 में भी उन्होंने जीत दर्ज की।

    पहली बार 9 फरवरी 2021 को नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें पथ निर्माण मंत्री बनाया गया था। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने पाला बदलने के बाद उन्हें महागठबंधन में शामिल कर लिया। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में लौटे, तब 25 मार्च 2024 को नितिन नबीन को शहरी विकास एवं आवास विभाग का मंत्री बनाया गया। 24 फरवरी 2025 के मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें पुनः पथ निर्माण मंत्री नियुक्त किया गया। अब 2025 में उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया।


