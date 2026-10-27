पीएम के पिता पर खरगे की टिप्पणी से छत्तीसगढ़ में बवाल, BJP-कांग्रेस आमने-सामने

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर : कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिवंगत पिता के लिए अमर्यादित टिप्पणी पर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। भाजपा नेताओं ने इसे भाषा की मर्यादा के खिलाफ बताया है। वहीं, कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। दोनों दलों के नेताओं ने एक-दूसरे पर निशाना साधा है।

भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी पटना में एक सार्वजनिक मंच से खरगे ने कहा था कि ‘सत्ता से तो मोदी का बाप भी जाएगा‘। इस बयान पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती।