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पीएम के पिता पर खरगे की टिप्पणी से छत्तीसगढ़ में बवाल, BJP-कांग्रेस आमने-सामने

मल्लिकार्जुन खरगे के प्रधानमंत्री के पिता पर दिए विवादित बयान से छत्तीसगढ़ में सियासत गरमा गई है। भाजपा ने इसे भाषाई मर्यादा के खिलाफ बताया, वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया।

By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 07:28:19 AM (IST)Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 07:31:35 AM (IST)
पीएम के पिता पर खरगे की टिप्पणी से छत्तीसगढ़ में बवाल, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
'मोदी का बाप भी जाएगा' वाले बयान पर छत्तीसगढ़ में बवाल। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. खरगे के 'बाप' वाले बयान पर विवाद।
  2. डिप्टी सीएम बोले- यह भाषा शोभा नहीं देती।
  3. अजय चंद्राकर ने खरगे को दी संन्यास की सलाह।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर : कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिवंगत पिता के लिए अमर्यादित टिप्पणी पर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। भाजपा नेताओं ने इसे भाषा की मर्यादा के खिलाफ बताया है। वहीं, कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। दोनों दलों के नेताओं ने एक-दूसरे पर निशाना साधा है।

भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी

  • पटना में एक सार्वजनिक मंच से खरगे ने कहा था कि ‘सत्ता से तो मोदी का बाप भी जाएगा‘। इस बयान पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती।


  • प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द कांग्रेस की सोच को दर्शाते हैं। भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय ने भी कहा कि सभी को बोलने का अधिकार है, लेकिन भाषा की सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी बात रखते समय मर्यादा का पालन करना चाहिए।

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    बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा

    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के छोटे-बड़े नेता खरगे के बयान को लेकर शोर मचा रहे हैं, जबकि उन्होंने प्रधानमंत्री के पिता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। यह पुरानी कहावत है कि ‘वो क्या, उसका बाप भी जाएगा।’ खरगे ने वोट चोरी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। भाजपा को इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए।

    खरगे ले लें संन्यास : अजय चंद्राकर

    कुरूद से भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने खरगे की टिप्पणी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि खरगे 80 साल से ज्यादा के हो गए हैं। शायद उनकी बुद्धि अब काम नहीं कर रही है। उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता पर टिप्पणी करना निंदनीय है।

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