छत्तीसगढ़ में रिश्वत मांगने में राजस्व विभाग सबसे आगे, 5 साल में ACB ने 193 अफसरों-कर्मचारियों को दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में सरकारी कामकाज के बदले रिश्वत मांगने के मामलों में राजस्व विभाग सबसे आगे है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 से 28 मई 2026 तक प्रदेश में रिश्वतखोरी के 154 ट्रैप प्रकरण दर्ज किए गए। इन मामलों में 193 शासकीय सेवकों और लोकसेवकों को पकड़ा गया। इन प्रकरणों में रिश्वत की कुल राशि 51 लाख 67 हजार 540 रुपये दर्ज है।

आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में छह मामलों में सजा दर्ज की गई है।विभागवार आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्व विभाग में सबसे अधिक 56 ट्रैप प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 67 अधिकारी-कर्मचारी पकड़े गए। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग में 20 प्रकरणों में 25, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 14 प्रकरणों में 15 और गृह (पुलिस) विभाग में 10 प्रकरणों में 13 अधिकारी-कर्मचारी पकड़े गए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में सात प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 10 लोकसेवक पकड़े गए।