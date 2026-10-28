रायपुर में जल जीवन मिशन के ठेकेदारों का प्रदर्शन, 5000 करोड़ के बकाए की मांग को लेकर कटोरा लेकर सड़क पर उतरे

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. रायपुर: जल जीवन मिशन के तहत किए गए निर्माण कार्यों के पांच हजार करोड़ रुपये के बकाया भुगतान की मांग को लेकर प्रदेशभर के ठेकेदारों ने मंगलवार को राजधानी में प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ कांट्रैक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले ठेकेदार राजीव चौक के पास कटोरा लेकर पहुंचे और सरकार का ध्यान भुगतान के मुद्दे की ओर खींचा।

दो हजार ठेकेदारों का भुगतान अटका एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के करीब दो हजार ठेकेदारों का भुगतान अटका हुआ है। विगत तीन वर्षों से निर्माण कार्यों की राशि नहीं मिली है। जल जीवन मिशन के तहत सिंगल और मल्टी-विलेज योजनाओं, सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं, रेट्रोफिटिंग, रनिंग वाटर, नलकूप खनन सहित कई तरह के काम कराए गए हैं।