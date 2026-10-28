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रायपुर में जल जीवन मिशन के ठेकेदारों का प्रदर्शन, 5000 करोड़ के बकाए की मांग को लेकर कटोरा लेकर सड़क पर उतरे

जल जीवन मिशन के 5000 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के ठेकेदारों ने रायपुर में प्रदर्शन किया। तीन साल से राशि न मिलने से वे आर्थिक संकट में हैं।

By Abhishek RaiEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Wed, 28 Oct 2026 08:29:14 AM (IST)Updated Date: Wed, 28 Oct 2026 08:29:14 AM (IST)
रायपुर में जल जीवन मिशन के ठेकेदारों का प्रदर्शन, 5000 करोड़ के बकाए की मांग को लेकर कटोरा लेकर सड़क पर उतरे
रायपुर में जल जीवन मिशन के ठेकेदारों का प्रदर्शन। (नईदुनिया)

HighLights

  1. ठेकेदारों ने 5000 करोड़ के बकाया भुगतान की मांग की।
  2. रायपुर में राजीव चौक पर कटोरा लेकर किया प्रदर्शन।
  3. जल जीवन मिशन के तहत 3 साल से भुगतान अटका।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. रायपुर: जल जीवन मिशन के तहत किए गए निर्माण कार्यों के पांच हजार करोड़ रुपये के बकाया भुगतान की मांग को लेकर प्रदेशभर के ठेकेदारों ने मंगलवार को राजधानी में प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ कांट्रैक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले ठेकेदार राजीव चौक के पास कटोरा लेकर पहुंचे और सरकार का ध्यान भुगतान के मुद्दे की ओर खींचा।

दो हजार ठेकेदारों का भुगतान अटका

एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के करीब दो हजार ठेकेदारों का भुगतान अटका हुआ है। विगत तीन वर्षों से निर्माण कार्यों की राशि नहीं मिली है। जल जीवन मिशन के तहत सिंगल और मल्टी-विलेज योजनाओं, सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं, रेट्रोफिटिंग, रनिंग वाटर, नलकूप खनन सहित कई तरह के काम कराए गए हैं।


आर्थिक संकट का सामना कर रहे ठेकेदार

ठेकेदारों का कहना है कि निर्माण कार्यों में उनकी पूंजी फंसी हुई है। दूसरी ओर, मजदूरों का भुगतान करने, निर्माण सामग्री की कीमत चुकाने और बैंक ऋण की किस्तें भरने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करने के साथ ज्ञापन भी सौंपे जा चुके हैं। भुगतान नहीं होने से योजना में आगे के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है।

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