    छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ, प्रधानमंत्री ने माओवाद और सामाजिक न्याय पर विपक्ष को घेरा

    प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ कर दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना के 5 लाभार्थियों को चाभी सौंपी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने माओवाद और सामाजिक न्याय को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 05:22:00 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 05:25:08 PM (IST)
    छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस (1 नवंबर) के रजत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य को कई सौगातें दीं और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ी भाषा में "जम्मो भाई-बहनी, लइका, सियान मन ल हाथ जोड़ के जय जोहर" कहकर अपने भाषण की शुरुआत की, जिससे स्थानीय लोगों के बीच गहरा जुड़ाव पैदा हुआ।

    पीएम आवास के 5 हितग्राहियों को चाबियां

    कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम आवास योजना के पांच लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से आवास की चाबियां सौंपी। इस मौके पर उन्होंने गरीब कल्याण पर अपनी सरकार के फोकस को दोहराया।

    'सामाजिक न्याय' पर विपक्ष को घेरा

    अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अब माओवाद के आतंक से मुक्त हो रहा है। उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों पर दिखावा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा 'कुछ लोग संविधान की किताब हाथ में रखकर दिखावा करते हैं। आपके साथ छलावा करते हैं। सामाजिक न्याय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। वे लोग आपके साथ दशकों तक अन्याय किया।'


    गरीब कल्याण पर सरकार का फोकस

    पीएम मोदी ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया है। "हमारी सरकार ने गरीब की दवाई, गरीब की कमाई, गरीब की पढ़ाई, गरीब की सिंचाई सुविधा पर बहुत फोकस किया।" प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ को लोकतंत्र का नया मंदिर (नई विधानसभा) मिल गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां आने से पहले उन्हें जनजातीय संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला।

    सीएम साय ने किया आभार व्यक्त

    प्रधानमंत्री के आगमन से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद किया और वर्तमान नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। अब वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश को संवार रहे हैं। सीएम साय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले भी राज्य के कोने-कोने का दौरा किया था।

