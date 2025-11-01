छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ, प्रधानमंत्री ने माओवाद और सामाजिक न्याय पर विपक्ष को घेरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस (1 नवंबर) के रजत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य को कई सौगातें दीं और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ी भाषा में "जम्मो भाई-बहनी, लइका, सियान मन ल हाथ जोड़ के जय जोहर" कहकर अपने भाषण की शुरुआत की, जिससे स्थानीय लोगों के बीच गहरा जुड़ाव पैदा हुआ।

पीएम आवास के 5 हितग्राहियों को चाबियां कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम आवास योजना के पांच लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से आवास की चाबियां सौंपी। इस मौके पर उन्होंने गरीब कल्याण पर अपनी सरकार के फोकस को दोहराया। 'सामाजिक न्याय' पर विपक्ष को घेरा अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अब माओवाद के आतंक से मुक्त हो रहा है। उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों पर दिखावा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा 'कुछ लोग संविधान की किताब हाथ में रखकर दिखावा करते हैं। आपके साथ छलावा करते हैं। सामाजिक न्याय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। वे लोग आपके साथ दशकों तक अन्याय किया।'