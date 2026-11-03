CG में राज्योत्सव के लिए पटवारियों और प्रशासन के बीच टकराव, तूता से हटाए, तो हनुमान मंदिर के दे रहे धरना

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : राज्योत्सव की तैयारियों के बीच शुरू हुआ पटवारियों का आंदोलन अब प्रशासन और राजस्व अमले के बीच टकराव की स्थिति में पहुंच गया है। राज्योत्सव स्थल तूता के सामने धरने पर बैठे पटवारियों को आयोजन की तैयारियों के चलते वहां से हटा दिया गया, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ।

पटवारी अब रिंग रोड नल घर के पास हनुमान मंदिर के पास बैठकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर, लगातार काम बंद रहने से राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने भी अब आंदोलनकारी पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।