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CG में राज्योत्सव के लिए पटवारियों और प्रशासन के बीच टकराव, तूता से हटाए, तो हनुमान मंदिर के दे रहे धरना

रायपुर में पटवारियों का धरना तूता से हटकर हनुमान मंदिर के पास जारी है। कामकाज ठप होने पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 28 पटवारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा है।

By Vakesh SahuEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Tue, 03 Nov 2026 09:49:39 AM (IST)Updated Date: Tue, 03 Nov 2026 09:49:39 AM (IST)
CG में राज्योत्सव के लिए पटवारियों और प्रशासन के बीच टकराव, तूता से हटाए, तो हनुमान मंदिर के दे रहे धरना
CG में राज्योत्सव के लिए पटवारियों और प्रशासन के बीच टकराव। (नईदुनिया)

HighLights

  1. पटवारियों का धरना तूता से हनुमान मंदिर स्थानांतरित।
  2. हड़ताल से लगातार राजस्व संबंधी शासकीय कामकाज प्रभावित।
  3. प्रशासन ने दिखाई सख्ती, 28 पटवारियों को जारी नोटिस।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : राज्योत्सव की तैयारियों के बीच शुरू हुआ पटवारियों का आंदोलन अब प्रशासन और राजस्व अमले के बीच टकराव की स्थिति में पहुंच गया है। राज्योत्सव स्थल तूता के सामने धरने पर बैठे पटवारियों को आयोजन की तैयारियों के चलते वहां से हटा दिया गया, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ।

पटवारी अब रिंग रोड नल घर के पास हनुमान मंदिर के पास बैठकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर, लगातार काम बंद रहने से राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने भी अब आंदोलनकारी पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।


रायपुर जिले के 28 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पटवारी 13 अक्टूबर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। शुरुआत में तूता धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे पटवारियों को राज्योत्सव के आयोजन के मद्देनजर वहां से हटाया गया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने भाठागांव हनुमान मंदिर के पास अपना धरना जारी रखा है।

अभनपुर तहसील से जारी हुआ नोटिस

आंदोलन के बीच अभनपुर तहसील प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कार्यालय तहसीलदार अभनपुर से दो नवंबर को जारी कारण बताओ नोटिस में संबंधित पटवारियों को कहा है कि उनकी अनुपस्थिति से शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं और आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

दो दिन में देना होगा जवाब

नोटिस के जरिये संबंधित पटवारियों को दो दिन के भीतर स्वयं उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं।

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मांगों पर अड़े पटवारी

एक तरफ पटवारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने अनुपस्थिति को आधार बनाकर कार्रवाई का रास्ता अपनाया है। अब नजर इस बात पर है कि पटवारी नोटिस का क्या जवाब देते हैं और प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है। फिलहाल राज्योत्सव के लिए धरना स्थल बदलने के बावजूद पटवारियों का आंदोलन जारी है और राजस्व कामकाज प्रभावित हो रहा है।

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