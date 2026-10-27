छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 में आसमान में 'सारंग' हेलीकॉप्टर दिखाएंगे करतब, तो पलक मुछाल और अभिजीत के गानों पर झूमेगा नवा रायपुर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में इस बार रोमांच, संगीत और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। नवा रायपुर के अटल नगर स्थित डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर मेला ग्राउंड में एक से तीन नवंबर तक आयोजित होने वाले राज्योत्सव में जहां नौ स्वदेशी हेलीकाप्टर आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाएंगे, वहीं बालीवुड के लोकप्रिय गायक अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को झुमाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश की विकास यात्रा, सरकारी योजनाओं और छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी।

सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम का एयरोबेटिक शो इस बार राज्योत्सव का प्रमुख आकर्षण भारतीय वायु सेना की सारंग हेलीकाप्टर डिस्प्ले टीम का एयरोबेटिक शो होगा। दो नवंबर को नवा रायपुर के सेंध लेक क्षेत्र में आयोजित होने वाले इस शो में स्वदेशी एचएएल ध्रुव हेलीकाप्टरों के जरिए आसमान में रोमांचक करतब दिखाए जाएंगे।