मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में दिखा 'अर्णब' तूफान का खौफनाक असर, लाल हुआ आसमान, क्या है इस हैरान करने वाले नजारे का विज्ञान?

चक्रवात ‘अर्नब’ के बीच छत्तीसगढ़ का आसमान सुर्ख़ लाल दिखने से लोग हैरान हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह सूर्य के प्रकाश के बिखराव का परिणाम है। प्रशासन ने सुरक्षित रहने की अपील की है।

By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 03:35:43 PM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 03:35:43 PM (IST)
छत्तीसगढ़ में दिखा 'अर्णब' तूफान का खौफनाक असर, लाल हुआ आसमान, क्या है इस हैरान करने वाले नजारे का विज्ञान?
छत्तीसगढ़ में दिखा 'अर्णब' तूफान का खौफनाक असर। (नईदुनिया प्रतिनिधि)

HighLights

  1. चक्रवात 'अर्नब' के असर से आसमान सुर्ख़ लाल हो गया।
  2. सूर्य के प्रकाश के बिखराव से आसमान लाल दिखाई दिया।
  3. तूफान और आसमान लाल होने में कोई सीधा संबंध नहीं।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के असर के बीच आसमान का रंग अचानक लाल हो गया। इस अजीबोगरीब आसमानी नजारे ने स्थानीय लोग हैरत में पड़ गए। तेज हवाओं और बिगड़ते मौसम के बीच आसमान के लाल होने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यह हैरान करने वाला नजारा ऐसे वक्त में देखने को मिला, जब अर्नब तूफान के कारण मध्य भारत में गरज-चमक, आंधी और भारी बारिश की चेतावनी जारी हो रही है।

क्या चक्रवात है लाल आसमान की वजह?

लोगों के मन में सवाल है कि क्या यह डरावना लाल रंग तूफान की वजह से है? मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, भले ही तूफानी सिस्टम ने ऐसे हालात बनाए हों, लेकिन लाल आसमान और अर्नब तूफान के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। दरअसल, वायुमंडल की स्थिति, बादलों का घेरा, हवा में तैरती धूल और सूरज की स्थिति जैसे कई कारक मिलकर आसमान के रंग को बदलते हैं।


विज्ञान की नजर में क्यों लाल होता है आसमान?

  • आसमान के लाल या नारंगी दिखने के पीछे मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश का बिखराव जिम्मेदार होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूरज की रोशनी को वायुमंडल की एक लंबी परत से होकर गुजरना पड़ता है।

  • इस दौरान नीले रंग जैसी छोटी तरंग दैर्ध्य वाले रंग रास्ते में ही बिखर जाते हैं, जबकि लाल और नारंगी रंग की लंबी तरंगें हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। इसे विज्ञान में 'रेले स्कैटरिंग' कहा जाता है। तूफान के दौरान हवा में मौजूद धूल, धुएं और पानी की बूंदें भी इस बिखराव को बढ़ा देती हैं, जिससे आसमान का रंग गहरा लाल दिखने लगता है।

तूफानी हवाओं ने बढ़ाई लोगों की चिंता

इस अजीब आसमानी घटना के साथ-साथ प्रभावित इलाकों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी दर्ज की गईं। कई जगहों पर हवा के झोंके 90 किमी प्रति घंटे तक पहुंच गए। मौसम के इस रौद्र रूप के कारण पेड़ गिरने, कमजोर इमारतों को नुकसान पहुंचने और बिजली आपूर्ति बाधित होने का खतरा बढ़ गया है।

naidunia_image

सतर्क रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें

आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद तूफान ‘अर्नब’ भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसका असर अब भी अंदरूनी राज्यों में भारी बारिश और आंधी के रूप में दिख रहा है। फिलहाल लाल आसमान भले ही कौतूहल का विषय बना हुआ है, लेकिन असल चिंता खराब मौसम और तूफान से होने वाले नुकसान की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे आधिकारिक अलर्ट पर ध्यान दें और गरज-चमक के दौरान सुरक्षित स्थानों पर ही रहें।

यह भी पढ़ें- रायपुर में कार की डिमांड पूरी नहीं होने पर विवाहिता को पीटा, पति, सास, ससुर और देवर पर FIR

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।