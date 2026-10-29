छत्तीसगढ़ में दिखा 'अर्णब' तूफान का खौफनाक असर, लाल हुआ आसमान, क्या है इस हैरान करने वाले नजारे का विज्ञान?

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के असर के बीच आसमान का रंग अचानक लाल हो गया। इस अजीबोगरीब आसमानी नजारे ने स्थानीय लोग हैरत में पड़ गए। तेज हवाओं और बिगड़ते मौसम के बीच आसमान के लाल होने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यह हैरान करने वाला नजारा ऐसे वक्त में देखने को मिला, जब अर्नब तूफान के कारण मध्य भारत में गरज-चमक, आंधी और भारी बारिश की चेतावनी जारी हो रही है।

क्या चक्रवात है लाल आसमान की वजह? लोगों के मन में सवाल है कि क्या यह डरावना लाल रंग तूफान की वजह से है? मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, भले ही तूफानी सिस्टम ने ऐसे हालात बनाए हों, लेकिन लाल आसमान और अर्नब तूफान के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। दरअसल, वायुमंडल की स्थिति, बादलों का घेरा, हवा में तैरती धूल और सूरज की स्थिति जैसे कई कारक मिलकर आसमान के रंग को बदलते हैं।