छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज का आदेश, गरबा में न जाएं मुस्लिम युवा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: सर्व हिंदू समाज की ओर धार्मिक कार्यक्रम गरबा में गैर हिंदू के प्रवेश वर्जित करने की मांग की जा रही है। हिंदू समाज की मांग को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मंगलवार को आदेश जारी किया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि नवरात्रि हिंदू समाज का पवित्र पर्व है। जिसमें जगत जननी मां दुर्गा की आराधना के साथ करोड़ों श्रद्धालु गरबा और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

डॉ. सलीम ने कहा कि गरबा कोई साधारण नृत्य कार्यक्रम नहीं है। यह देवी दुर्गा की आराधना के लिए किया जाने वाला भक्तिपूर्ण लोकनृत्य है, जो जीवन के चक्र और देवी की असीम शक्ति का प्रतीक है। यदि मुस्लिम समाज मूर्ति पूजा में आस्था नहीं रखता है तो उन्हें गरबा जैसे धार्मिक आयोजनों से दूर रहना चाहिए।