छत्तीसगढ़ में आज मौसम बदलेगा, रायपुर समेत 26 जिलों में बारिश-तेज हवाओं का अलर्ट

डिजिटल डेस्क। छत्तीसगढ़ के मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। प्रदेश में मानसून की वापसी रेखा रायपुर से होकर गुजर रही है, साथ ही ऊपरी हवा में एक सिस्टम भी सक्रिय है। इन दोनों कारणों के चलते मौसम विभाग ने आज (बुधवार) प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश और गरज-चमक की चेतावनी जारी की है। शाम से लेकर रात तक मौसम के अचानक बदलने और तेज हवाओं के चलने की संभावना है।