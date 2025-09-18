CG Weather Update: बिलासपुर और सरगुजा संभाग में हो सकती है अच्छी बारिश, एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश के सरगुजा और बिलासपुर संभाग सहित अन्य इलाकों में मानसून का प्रभाव एक बार और देखने को मिल रहा है। जिससे लोगों को एक ओर गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों को भी इस बारिश का फायदा होता दिख रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम की स्थिति ऐसी ही सामान्य बने रहने की संभावना है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश में 18 सितंबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने की संभावना है। बारिश का क्षेत्र मुख्यतः सरगुजा संभाग और उससे लगे बिलासपुर संभाग के जिले संभावित है।
मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि मानसून अब भी सक्रिय है और आने वाले दिनों में इसकी गति और तेज हो सकती है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर 3.1 किलोमीटर ऊंचाई तक सक्रिय है। वहीं दक्षिण पश्चिम विदर्भ और आसपास के क्षेत्र में यह 3.1 से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। एक द्रोणिका मध्य प्रदेश के मध्य भाग से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक विस्तारित है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से एक-दो दिन तक बारिश जारी रह सकती है।
न्यायधानी में बुधवार का दिन बारिश और सुहावने मौसम के नाम रहा। आसमान में बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और उमस से लोगों को राहत मिली। दोपहर में जमकर मेघ बरसे, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि सितंबर के दूसरे पखवाड़े में मानसून सक्रिय है। 18 से 23 सितंबर तक अच्छी बारिश की संभावना है।
बिलासपुर का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 29.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। दिन का तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। बादलों की मौजूदगी और झमाझम बारिश से पूरे शहर का माहौल ताजगी से भर गया। आसपास के इलाकों में भी अच्छी बरसात दर्ज की गई, हालांकि जलभराव जैसी स्थिति कहीं नहीं बनी।