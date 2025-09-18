CG Weather Update: बिलासपुर और सरगुजा संभाग में हो सकती है अच्छी बारिश, एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश के सरगुजा और बिलासपुर संभाग सहित अन्य इलाकों में मानसून का प्रभाव एक बार और देखने को मिल रहा है। जिससे लोगों को एक ओर गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों को भी इस बारिश का फायदा होता दिख रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम की स्थिति ऐसी ही सामान्य बने रहने की संभावना है।

आज बारिश का अनुमान मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश में 18 सितंबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने की संभावना है। बारिश का क्षेत्र मुख्यतः सरगुजा संभाग और उससे लगे बिलासपुर संभाग के जिले संभावित है।