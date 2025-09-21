मेरी खबरें
    प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तापमान बढ़ने से एक बार फिर गर्मी बढ़ने लगी है। राजधानी रायपुर और मध्य छत्तीसगढ़ के इलाकों में लोगों को गर्मी से परेशानी हो रही है। वहीं राज्य में उत्तरी जिलों और सरगुजा संभाग में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 08:09:05 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 08:12:25 AM (IST)
    CG Weather Update: सरगुजा संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना, इन इलाकों में बढ़ा तापमान
    प्रदेश के अधिकांश इलाकों में गर्मी बढ़ी

    HighLights

    1. प्रदेश में तापमान बढ़ने से बढ़ी गर्मी
    2. संरगुजा संभाग में बारिश की संभावना
    3. अगले कुछ दिन सामान्य रहेगा मौसम

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : राजधानी और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान और उमस में वृद्धि के कारण गर्मी की बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि इस दौरान शनिवार को प्रदेश के उत्तरी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। वहीं आने वाले 3-4 दिनों तक राज्य में मौसम की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

    मौसम विभाग की माने तो प्रदेश का औसत तापमान समान्य से दो से चार डिग्री तक अधिक दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश में अगले कुछ दिनों में वर्षा में कमी और तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 21 सितंबर को रायपुर में आकाश अधिकांशतः मेघमय रहेगा और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वर्षा मुख्यतः सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में संभावित है।

    मौसम विभाग के मुताबिक 20 सितंबर को प्रदेश का अधिकतम तापमान राजनांदगांव में और न्यूनतम डिग्री (पेण्ड्रारोड) दर्ज किया गया। राजधानी में अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री और न्यूनतम 25.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से क्रमशः 2.4 डिग्री और 1.3 डिग्री अधिक है। हवा में सुबह के समय 86 और शाम को 67 प्रतिशत नमी रही, जिससे उमस भरी गर्मी महसूस हुई।

    बना हुआ सिस्टम

    उत्तर अंडमान सागर और म्यांमार तट पर 3.1 किमीर ऊंचाई तक फैले ऊपरी हवा के चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण और 25 सितंबर को पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दाब का प्रभाव 24 सितंबर तक वर्षा बढ़ा सकता है। उसके बाद बारिश कम होगी और प्रदेश में गर्मी का असर अधिक रहेगा।

    चेतावनी और सुरक्षा उपाय

    मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले सोमवार को गरज-चमक और एक-दो स्थानों पर वज्रपात होने की संभावना है। इसके बाद तापमान में वृद्धि और उमस अधिक महसूस होगी। प्रदेश में वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग के जिले संभावित है।

