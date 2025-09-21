CG Weather Update: सरगुजा संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना, इन इलाकों में बढ़ा तापमान

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : राजधानी और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान और उमस में वृद्धि के कारण गर्मी की बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि इस दौरान शनिवार को प्रदेश के उत्तरी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। वहीं आने वाले 3-4 दिनों तक राज्य में मौसम की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

मौसम विभाग की माने तो प्रदेश का औसत तापमान समान्य से दो से चार डिग्री तक अधिक दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश में अगले कुछ दिनों में वर्षा में कमी और तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 21 सितंबर को रायपुर में आकाश अधिकांशतः मेघमय रहेगा और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वर्षा मुख्यतः सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में संभावित है।