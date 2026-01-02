CG Weather Update: कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में छत्तीसगढ़, बारिश के साथ घने कोहरे का अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में नए साल के पहले दिन मौसम ने ठंड का अहसास बनाए रखा। दुर्ग संभाग के एक-दो पाकेट में शीतलहर दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब क्षेत्र के ऊपर सक्रिय है। इसके प्रभाव से मध्य और ऊपरी क्षोभमंडल में ट्रफ बना हुआ है, जिसका असर आगामी दिनों में प्रदेश के मौसम पर पड़ सकता है।

मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए प्रदेश के एक-दो स्थानों पर अति हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं अगले दो दिनों के बाद भी इसी तरह के हालात बने रह सकते हैं। इसके साथ ही एक-दो पॉकेट में घना कोहरा छाने की भी आशंका है।

रायपुर शहर के लिए स्थानीय पूर्वानुमान में बताया गया है कि शुक्रवार को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सबसे गर्म दुर्ग मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज हुआ। राजधानी में अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से 0.7 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। दिनभर आसमान साफ रहा और हवा की औसत गति 2 किलोमीटर प्रतिघंटा दर्ज की गई। यह भी पढ़ें- MP Weather Update: कड़ाके की ठंड और घने कोहरे में डूबा मध्य प्रदेश, 13 जिलों में शीतलहर का अलर्ट प्रमुख शहरों के तापमान मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री, बिलासपुर में 27.6 डिग्री, पेंड्रारोड में 26.4 डिग्री, जगदलपुर में 28.9 डिग्री और राजनांदगांव में 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दुर्ग में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री, बिलासपुर में 10.8 डिग्री और पेंड्रारोड में 9 डिग्री सेल्सियस रहा।