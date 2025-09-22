CG Weather Update: प्रदेश में फिर बदल रहा मौसम का मिजाज, अगले दो दिनों में इन जिलों में होगी गरज-चमक के साथ बारिश

मेरी खबरें
    By Saurab Mishra
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 05:32:50 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 05:32:50 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। मानसून की वापसी से पहले प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। इसके बाद बारिश की गतिविधियां और तेज होने के आसार हैं।

    पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जिसमें सबसे ज्यादा 60.0 मिमी वर्षा राजनांदगांव में रिकार्ड की गई। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर में अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री और पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 22.0 डिग्री सेल्सियस रहा।

    मुख्य वर्षा के आंकड़े इस प्रकार हैं -

    राजनांदगांव 60.0 मिमी, गंडई और भानुप्रतापपुर 50.0 मिमी, बारसूर, कोंटा, बेलगहना, ओरछा, कवर्धा, छुईखदान, अकलतरा 40.0 मिमी, लोरमी, जगदलपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, साल्हेवारा 30.0 मिमी, नानगुर, बलौदा बाजार, अर्जुंदा, बोड़ला, डोंगरगांव, देवभोग, माकड़ी, दुर्गूकोंदल, सहसपुरलोहारा, लवन, गुंडरदेही, पामगढ़, लोहंडीगुड़ा, पंडरिया 20.0 मिमी।

    मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण अगले 24 घंटों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। 25 सितंबर के आसपास पूर्वी मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय होगा, जो 27 सितंबर तक दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों को पार कर सकता है। इससे प्रदेश में वर्षा का असर बढ़ेगा।

    होगी इन हिस्सों में बारिश

    सोमवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं और एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन व वज्रपात की संभावना भी है। राजधानी रायपुर में 22 सितंबर को आकाश आंशिक रूप से मेघमय रहेगा और गरज-चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

