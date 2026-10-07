स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव! पहली से 12वीं तक छत्तीसगढ़ी का अलग विषय, SCERT ने शुरू की प्रक्रिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ी भाषा और स्थानीय बोली को अब प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाने की तैयारी है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने आगामी शैक्षणिक सत्र से इसे सभी कक्षाओं में लागू करने की दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि, अंतिम निर्णय शासन स्तर से लिया जाएगा।

एससीईआरटी में हुई उच्चस्तरीय चर्चा छत्तीसगढ़ी भाषा को विद्यालयों में स्वतंत्र विषय के रूप में शामिल करने के संबंध में शंकर नगर स्थित एससीईआरटी में बैठक हुई। इसमें पाठ्यक्रम तैयार करने, कक्षावार अध्यापन और विद्यालयों में लागू करने सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।