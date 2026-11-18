नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर ने हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा वर्ष 2027 की समय-सारणी जारी कर दी है। जारी कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 मार्च से 8 अप्रैल 2027 तक तथा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 13 मार्च से 5 अप्रैल 2027 तक आयोजित की जाएंगी। सभी परीक्षाएं प्रातः 9 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक संचालित होंगी।

हिन्दी परीक्षा के साथ शुरू होगा परीक्षा कार्यक्रम सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार, कक्षा 12वीं की परीक्षा 12 मार्च को हिंदी विषय के साथ प्रारंभ होगी। इसके बाद 15 मार्च को राजनीति विज्ञान, रसायन शास्त्र, लेखा शात्र, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, वस्तु चित्रण एवं आलेखन, शरीर क्रिया विज्ञान एवं प्राथमिक चिकित्सा, 17 मार्च को संस्कृत, 19 मार्च को जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, पशुपालन, दुग्ध प्रौद्योगिकी मत्स्य एवं कुक्कुट पालन, भारतीय कला का इतिहास, विज्ञान के तत्व, 24 मार्च को समाजशास्त्र, 29 मार्च को गणित, 31 मार्च को अंग्रेजी तथा 3 अप्रैल को इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित, ड्राइंग एंड पेंटिंग, आहार एवं पोषण विषयों की परीक्षाएं आयोजित होंगी। 5 अप्रैल को भूगोल, भौतिक शास्त्र, 6 अप्रैल को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विभिन्न विषयों रिटेल मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंफ़ॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटो मोबाइल सर्विस टेक्नीशियन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, टेलिकम्युनिकेशन, बैंकिंग फ़ाइनेशियल सर्विसेज एंड इंश्यूरेश, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, 7 अप्रैल को मराठी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, गुजराती, तेलगू, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया भाषाओं तथा 8 अप्रैल को मनोविज्ञान विषय की परीक्षा होगी।