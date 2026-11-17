राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। अफसरों की लापरवाही से तालाबों और वेटलैंडों के आसपास अतिक्रमण और बेतरतीब निर्माण बढ़ने से इकोतंत्र पर संकट गहरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2026 को आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के प्रकाशित होने के नौ साल बाद भी भूमि सत्यापन और सीमांकन का काम पूरा नहीं होने पर चिंता जताई। अदालत ने छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों से हलफनामा मांगा था।

छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि प्रदेश में कुल 11,264 वेटलैंड हैं। इनमें 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले 11,098 से ज्यादा वेटलैंड शामिल हैं। विभाग का दावा है कि इनकी ग्राउंड ट्रूथिंग और बाउंड्री डिमार्केशन की प्रक्रिया पूरी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों के पालन में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने भी वेटलैंडों के सत्यापन और संरक्षण को लेकर सवाल उठाए हैं। प्रदेश में वेटलैंडों का सर्वे किया गया है, लेकिन नियमों के अनुसार अब तक उन्हें अधिसूचित नहीं किया गया। इससे संरक्षण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। एनजीटी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिवों को वेटलैंड संरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित राज्यों के वेटलैंड प्राधिकरणों को तीन महीने में अधिसूचना की प्रक्रिया आगे बढ़ाकर रिपोर्ट पेश करनी होगी।