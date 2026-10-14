छत्तीसगढ़ में पांच अवर सचिवों के विभाग बदले, रत्तू लाल ध्रुव को खेल विभाग में किया पदस्थ, देखें लिस्ट

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (साप्रवि) ने मंत्रालय संवर्ग के पांच अवर सचिवों के विभागों में फेरबदल किया है।

जारी आदेश के अनुसार, साबिर खान को खाद्य विभाग से पर्यटन विभाग में पदस्थ किया गया है। वह हाल ही में राजभवन से मंत्रालय लौटे थे और खाद्य विभाग में उनका कार्य आबंटन भी हो गया था।

इसी तरह परमानंद को आईटी विभाग से गृह विभाग भेजा गया है। रत्तू लाल ध्रुव को जेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपते हुए खेल विभाग में पदस्थ किया गया है। दीपकुमारी खेस को खेल विभाग से जनसंपर्क विभाग तथा राजभवन से लौटे त्रिलोचन पवार को राजस्व विभाग में पदस्थ किया गया है।