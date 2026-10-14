छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन शुरू, दिव्यांग अभ्यर्थी 30 अक्टूबर तक कर सकेंगे अप्लाई; दिसंबर में होगी परीक्षा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन का एक और अवसर मिलेगा। कर्मचारी चयन मंडल ने हाईकोर्ट के नौ अक्टूबर के आदेश के पालन में दोनों परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है।
अभ्यर्थी 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक शाम पांच बजे तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 31 अक्टूबर से दो नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। मंडल ने लोक शिक्षण संचालनालय से मिले संशोधित प्रस्ताव के आधार पर भर्ती के विस्तृत विज्ञापनों में दिव्यांगता की पात्र श्रेणियां शामिल की हैं।
सहायक शिक्षक भर्ती में दृष्टिबाधित, बधिर और सेरेब्रल पाल्सी से संबंधित पात्र अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। वहीं शिक्षक भर्ती में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और कृषि विषयों के लिए निर्धारित दिव्यांगता श्रेणियों के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। दोनों परीक्षाएं दिसंबर में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी कर्मचारी चयन मंडल आयोग की वेबसाइट www.cgssb.cgstate.gov.in देखें।
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विषयवार पात्रता और परीक्षा की तारीखें
शिक्षक भर्ती में भाषा समूह के हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान विषयों में दृष्टिबाधित तथा सेरेब्रल पाल्सी से संबंधित पात्र अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। गणित में दोनों हाथों से संबंधित दिव्यांगता, हल्के आटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी और कुष्ठ रोग से उपचारित अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारित की गई है। कृषि विषय में सेरेब्रल पाल्सी और कुष्ठ रोग से उपचारित पात्र अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। अ
महत्वपूर्ण तारीखें एक नजर में...
ऑनलाइन आवेदन: 15 से 30 अक्टूबर तक शाम पांच बजे तक
आवेदन में सुधार: 31 अक्टूबर से दो नवंबर, शाम पांच बजे तक
सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा: छह दिसंबर, रविवार
शिक्षक भर्ती परीक्षा: 20 दिसंबर, रविवार
परीक्षा केंद्र: प्रदेश के 16 जिला मुख्यालयों में
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