छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन शुरू, दिव्यांग अभ्यर्थी 30 अक्टूबर तक कर सकेंगे अप्लाई; दिसंबर में होगी परीक्षा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन का एक और अवसर मिलेगा। कर्मचारी चयन मंडल ने हाईकोर्ट के नौ अक्टूबर के आदेश के पालन में दोनों परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है।

अभ्यर्थी 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक शाम पांच बजे तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 31 अक्टूबर से दो नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। मंडल ने लोक शिक्षण संचालनालय से मिले संशोधित प्रस्ताव के आधार पर भर्ती के विस्तृत विज्ञापनों में दिव्यांगता की पात्र श्रेणियां शामिल की हैं।