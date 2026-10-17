छत्तीसगढ़ में अगले 15 दिनों के भीतर राष्ट्रपति और अमित शाह समेत चार VIP दौरे; तैयारियों में जुटा प्रशासन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। अगले 15 दिनों में राज्य में चार वीआईपी दौरे होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा की प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के आगमन से राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां तेज रहेंगी। इन दौरों की शुरुआत राष्ट्रपति के छत्तीसगढ़ प्रवास से होगी। इसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है।

बस्तर दशहरा में शामिल होंगी राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 22 और 23 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। 22 अक्टूबर को वह रायपुर स्थित लोक भवन में पूज्य माता हासी देवी के सम्मान में दो सौ रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी करेंगी। शाम को इंडोर स्टेडियम में आयोजित नवाखाई पर्व, सेवा सम्मान पर्व और युवा प्रबोधन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी।