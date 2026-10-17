रायपुर के तरुण नगर में बच्चों के साथ क्रूरता, मासूम को पीटने और सिगरेट से दागने का आरोप; माता-पिता गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। पंडरी के तरुण नगर में मासूम बच्चे को सिगरेट से दागने और बेरहमी से मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने सौतेले पिता राजा उर्फ सुरेश दीप (35) और मां अन्नु देवी (40) को गिरफ्तार किया है।

आरोप है कि राजा ने बच्चे के चेहरे, आंख और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें पहुंचाईं। वहीं, बच्चे की मां पर हिंसा रोकने के बजाय आरोपित का साथ देने और घटना छिपाने की कोशिश करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, 13 अक्टूबर की सुबह करीब 8:30 बजे मासूम बच्चे और उसके भाई के साथ मारपीट की गई थी। मामले की रिपोर्ट सुशीला जगत निवासी तरुण नगर, पंडरी ने मोहल्ले के लोगों के साथ थाना सिविल लाइन में दर्ज कराई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।