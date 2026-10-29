छत्तीसगढ़ में शिकायतों का घाव हरा-भरा, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर 'क्लोज' का ठप्पा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर : जनता की समस्या दूर हो या नहीं, सरकारी पोर्टल पर शिकायत बंद हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर शिकायतों के निराकरण में नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली कुछ ऐसी ही तस्वीर पेश कर रही है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के शिकायतों की समीक्षा में यह सामने आया है कि कई मामलों में वास्तविक और संतोषजनक समाधान किए बिना ही शिकायतों को विशेष क्लोज किया जा रहा है। इसका तात्पर्य है कि लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, लेकिन सरकारी रिकार्ड में निराकरण दर्ज हो गया।