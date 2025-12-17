CLAT 2026 Result: सोशल मीडिया से दूरी, असफलता से सीख... छत्तीसगढ़ स्टेट टॉपर आरुष तिवारी ने बताया कामयाबी का राज

नईदुनिया प्रतिनिधि, ​रायपुर। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम ने 'कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट' (क्लैट) 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में रायपुर के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। शहर के आरुष तिवारी ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर गौरव बढ़ाया है, वहीं हर्ष कुमार झा ने राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है।

​ज्ञात हो कि देश के 25 प्रतिष्ठित 'नेशनल लॉ स्कूलों' में प्रवेश के लिए यह परीक्षा 7 दिसंबर को आयोजित की गई थी। इस वर्ष पांच वर्षीय लॉ पाठ्यक्रम के लिए देशभर से लगभग 75,000 छात्रों ने हिस्सा लिया था।

​आरुष के अनुसार, पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी और वे केवल व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया है।

रायपुर के आरुष तिवारी ने 119 में से 102.5 अंक हासिल करते हुए 'ऑल इंडिया रैंक' (एआईआर) 111 और छत्तीसगढ़ में पहला स्थान (स्टेट रैंक 1) प्राप्त किया है। अपनी सफलता के बारे में आरुष ने बताया कि यह उनका पहला प्रयास था। उन्होंने 11वीं कक्षा से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी थीं।

​असफलता से मिली सीख, हर्ष ने निरंतरता से पाई सफलता

हर्ष कुमार झा ने 119 में से 101.75 अंक प्राप्त कर 'ऑल इंडिया रैंक' 130 हासिल की है और छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान (स्टेट रैंक 2) प्राप्त किया है। हर्ष ने बताया कि यह उनका दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में उन्हें 5001 रैंक मिली थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा मजबूती के साथ तैयारी शुरू की।

​हर्ष का मानना है कि पढ़ाई में निरंतरता ने ही उन्हें सफलता दिलाई है। उनका कहना है कि पढ़ाई हर रोज होनी चाहिए, भले ही वह कुछ घंटों के लिए क्यों न हो, लेकिन उसमें गैप नहीं आना चाहिए। इसी मेहनत का नतीजा है कि इस बार उन्होंने शानदार रैंक हासिल की।

​शहर के अन्य होनहारों का प्रदर्शन

इन दोनों के अलावा शहर के कई अन्य छात्रों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है:

​अनुष्का शर्मा: एआईआर 648 (छत्तीसगढ़ रैंक 10)

​शुभांकर बर्मनिया: एआईआर 804 (छत्तीसगढ़ रैंक 12)

​शुभ अग्रवाल: एआईआर 1114 (छत्तीसगढ़ रैंक 16)

​मुकुंद जैन: एआईआर 1342 (छत्तीसगढ़ रैंक 17)

​सिद्धि अग्रवाल: एआईआर 1839

​सृष्टि शुक्ला: एआईआर 2249 (छत्तीसगढ़ रैंक 31)

​ध्वज गुप्ता: एआईआर 2841 (छत्तीसगढ़ रैंक 40)

​आशिता सिंह: एआईआर 3168 (छत्तीसगढ़ रैंक 44)

​छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय 'करियर लॉयर रायपुर' के शिक्षकों, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट को दिया। 'करियर लॉयर रायपुर' की सेंटर हेड प्रियंका सिंह ने सभी सफल छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।