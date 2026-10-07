छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाला: अब आयरन पैलेट और लौह अयस्क तक पहुंची जांच, IAS मौर्य की बढ़ीं मुश्किलें

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। कोल लेवी घोटाले की जांच में कथित अवैध वसूली का दायरा कोयला परिवहन से आगे बढ़कर आयरन पैलेट और लौह अयस्क तक पहुंच गया है। ईओडब्ल्यू के छठे पूरक चालान में तत्कालीन संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म और आइएएस अधिकारी जयप्रकाश मौर्य की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, जब्त डायरी में मौर्य को करीब एक करोड़ रुपये दिए जाने का उल्लेख मिला है। जयप्रकाश निलंबित आइएएस रानू साहू के पति हैं।

जांच में आयरन पैलेट परिवहन में 100 रुपये प्रति टन और कोयला परिवहन में 25 रुपये प्रति टन वसूली का राजफाश हुआ है। आंकड़ों के अनुसार, कांग्रेस शासनकाल (2018-2023) में राज्य में करीब 19.05 करोड़ टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ था। इस पूरी मात्रा पर 100 रुपये प्रति टन की दर को लागू किया जाए, तो यह राशि करीब 1,905 करोड़ रुपये बैठती है।