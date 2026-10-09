पूर्व सीएम भूपेश बघेल की जानकारी में हुआ था कोयला घोटाला, अधिकारियों के वॉट्सएप चैट मैसेज से EOW का दावा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। कोल लेवी घोटाले में ईओडब्ल्यू की ओर से अदालत में पेश पूरक आरोपपत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भूमिका का उल्लेख किया गया है। आरोपपत्र के अनुसार, तत्कालीन खनिज सचिव अंबलगन पी और सेवानिवृत्त आइएएस अनिल टुटेजा के बीच वॉट्सएप चैट से पता चलता है कि वर्ष 2019 में कोरबा जिले की प्रमुख कोल वाशरियों पर की गई व्यापक और गोपनीय संयुक्त कार्रवाई की योजना की जानकारी बघेल को थी।

जांच एजेंसी का आरोप है कि अनियमितता उनकी जानकारी में हुई। मामले में भूपेश बघेल से बात करने का प्रयास किया गया, पर उनसे संपर्क नहीं हो पाया। आरोपपत्र के अनुसार, 15 जून 2019 की बातचीत में अंबलगन पी ने टुटेजा को कोरबा की कोल वाशरियों पर औचक जांच की जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा कि कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय रखी गई है और इसकी जानकारी केवल संचालक (खनिज) तथा कलेक्टर (कोरबा) को है।