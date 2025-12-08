CG Weather Update: छत्तीसगढ़ की ओर तेजी से बढ़ रही सर्द हवाएं, प्रदेश के 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में ठंड ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है और मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर खास सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ने 7 से 9 दिसम्बर के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है।

मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार गौरेला-पेण्ड्रा-मारवाही, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कबीरधाम, मुंगेली, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बालोद और कोरबा जिलों में एक-दो पाकेट पर शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत से लगातार ठंडी हवा दक्षिण की ओर बढ़ रही है, जिसके कारण प्रदेश में शुष्क मौसम के साथ तीखी ठंड महसूस की जा रही है। प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में ठंड और बढ़ सकती है। रायपुर शहर में सोमवार को हल्के बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम करीब 12 डिग्री रहने की संभावना है।