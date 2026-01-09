Weather Alert In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में 'कोल्ड अटैक': अगले 48 घंटे भारी, उत्तर और मध्य जिलों में शीतलहर का अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश में ठंड(Weather In Chhattisgarh) का असर तेज होता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार नौ और 10 जनवरी के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है। सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, कबीरधाम, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और बेमेतरा जिलों के एक-दो पाकेट में शीतलहर चलने की संभावना है।

गुरुवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 27.7 और न्यूनतम 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री अंबिकापुर में रिकार्ड हुआ, जबकि दुर्ग में अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा और दुर्ग संभाग के कुछ इलाकों में पहले ही शीतलहर का असर देखा गया है।

कहां कितना रहा पारा

माना एयरपोर्ट 12.4, बिलासपुर 10.0, पेंड्रारोड 10.6, अंबिकापुर 3.5, जगदलपुर 8.0, दुर्ग 8.0 और राजनांदगांव 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम का मिजाज

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक ऊपरी हवा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी प्रभावी है, जिसके चलते ठंड बढ़ रही है। अगले दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के एक-दो इलाकों में शीतलहर जारी रह सकती है।

शहर में कोहरा छाने के आसार

शुक्रवार को रायपुर शहर में धुंध छाए रहने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 28 डिग्री और 12 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से ठंड से बचाव के उपाय अपनाने, बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने तथा सुबह-शाम अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है।