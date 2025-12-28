CG Weather Update: उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट, रायपुर-बिलासपुर में सर्दी बरकरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में सर्दी का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम शुष्क रहा, वहीं सरगुजा संभाग में एक-दो स्थानों पर शीतलहर दर्ज की गई। आने वाले दिनों में भी मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है।
शनिवार को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.0 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। राजधानी में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम है।
रायपुर में सुबह आद्रता 76 प्रतिशत और शाम को 48 प्रतिशत रही। हवा की औसत गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा रही। प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों की बात करें तो माना एयरपोर्ट में न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री, बिलासपुर में 11 डिग्री, पेंड्रारोड में 7 डिग्री, जगदलपुर में 9.5 डिग्री और दुर्ग में 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार को भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। एक-दो पाकेट में शीतलहर चल सकती है। अगले दो से तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।
रायपुर में रविवार को हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
दिसंबर के अंतिम सप्ताह में बिलासपुर की ठंड ने लोगों को सुबह और शाम अलाव का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया है। मौसम के आंकड़े बताते हैं कि पूरे महीने न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहा। हालांकि अब कड़ाके की ठंड में धीरे-धीरे नरमी के संकेत हैं, लेकिन अगले एक सप्ताह तक तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ ठिठुरन बनी रह सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर में बिलासपुर का न्यूनतम तापमान अधिकतर 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। महीने की शुरुआत अपेक्षाकृत कम ठंडी रही, जब न्यूनतम तापमान 13 से 16 डिग्री के दायरे में बना हुआ था।
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि अगले तीन दिनों तक उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में एक-दो स्थानों पर शीतलहर चल सकती है। लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।