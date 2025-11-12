CG Weather Update: उत्तर-मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर की चेतावनी, अगले पांच दिन शुष्क रहेगा मौसम

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तरी हवाओं ने तापमान में गिरावट ला दी है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार सुबह रायपुर में न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम रहा। वहीं अंबिकापुर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम पारा 7.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। मंगलवार को दिनभर हल्की हवा और धूप-छांव के बीच मौसम सुहावना रहा।
विशेषज्ञों ने बताया कि अगले पांच दिनों तक प्रदेश में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में एक-दो जगह शीतलहर चल सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में फिलहाल कोई सक्रिय मौसमी तंत्र (सिनोप्टिक सिस्टम) नहीं है। आसमान साफ रहेगा और हवा की गति औसतन दो किमी प्रतिघंटा दर्ज की गई। आर्द्रता सुबह 61 प्रतिशत और शाम को घटकर 42 प्रतिशत रही। उत्तर व मध्य छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना। अगले पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा।
रायपुर में बुधवार को आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तरी हवाओं के प्रभाव से प्रदेश में ठंडक बढ़ी है।