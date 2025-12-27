मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 06:18:07 AM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 06:30:49 AM (IST)
    CG Weather Update: उत्तर छत्तीसगढ़ में ठंड का असर बरकरार, अगले 24 घंटे शीतलहर का अलर्ट
    उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का दौर जारी

    1. न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में
    2. सरगुजा संभाग के जिलों में कड़ाके की सर्दी का दौर
    3. सर्वाधिक अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। उत्तर छत्तीसगढ़ में इसका सबसे अधिक असर देखने को मिल रहा है। सरगुजा संभाग के जिलों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है।

    मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अंबिकापुर संभाग में एक-दो स्थानों पर शीतलहर दर्ज की गई। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया।

    मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में एक-दो पाकेट में शीतलहर चल सकती है। हालांकि उत्तर छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में अगले 24 घंटों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, इसके बाद अगले चार दिनों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक क्रमिक वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले चार दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने के संकेत हैं।


    राजधानी में ऐसा रहा मौसम

    राजधानी में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम है। वहीं पेंड्रारोड में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री, जगदलपुर में 9.6 डिग्री और राजनांदगांव में 10 डिग्री सेल्सियस रहा। बिलासपुर में न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    रायपुर में छाए रह सकते हैं बादल

    रायपुर शहर के लिए जारी स्थानीय पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

