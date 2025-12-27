CG Weather Update: उत्तर छत्तीसगढ़ में ठंड का असर बरकरार, अगले 24 घंटे शीतलहर का अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। उत्तर छत्तीसगढ़ में इसका सबसे अधिक असर देखने को मिल रहा है। सरगुजा संभाग के जिलों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अंबिकापुर संभाग में एक-दो स्थानों पर शीतलहर दर्ज की गई। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में एक-दो पाकेट में शीतलहर चल सकती है। हालांकि उत्तर छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में अगले 24 घंटों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, इसके बाद अगले चार दिनों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक क्रमिक वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले चार दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने के संकेत हैं।