MP Weather Update: प्रदेश में ठंड का कहर बरकरार, 29 शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: लगातार सर्द हवाएं चलने के कारण प्रदेश में ठंड का जलवा बरकरार है। इसी क्रम में शुक्रवार को प्रदेश में रात का सबसे कम 4.2 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया। 29 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम पर रहा। सुबह के समय मध्यम स्तर का कोहरा ग्वालियर में रहा।

भोपाल, रीवा, दतिया एवं सतना जिले में हल्का कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मौसम के मिजाज में विशेष परिवर्तन की संभावना कम है। शनिवार को भी ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर, जबलपुर एवं शहडोल संभाग के जिलों में कहीं-कहीं मध्यम स्तर का कोहरा बना रह सकता है।