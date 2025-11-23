मेरी खबरें
    गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सह सचिव प्रीति मांझी ने माओवादी हिड़मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। जिसके वायरल होने के बाद पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। विवादित पोस्ट पर संगठन ने उन्हें अस्थायी रूप से पद से हटा दिया है।

    By Satish Pandey
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 07:53:50 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 08:00:58 AM (IST)
    माओवादी हिड़मा के समर्थन में कांग्रेसी नेत्री ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, पार्टी ने पद से हटाया
    माओवादी माड़वी हिड़मा के समर्थन में पोस्ट करने पर कार्रवाई

    1. माओवादी हिड़मा के समर्थम में सोशल मीडिया पर पोस्ट
    2. कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय सह सचिव प्रीति मांझी पद से हटाया
    3. जांच के लिए दो सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,रायपुर: गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सह सचिव प्रीति मांझी के विवादित पोस्ट पर संगठन ने सख्त कदम उठाते हुए जांच के लिए दो सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। इसके साथ जांच पूरा होने तक बतौर पदाधिकारी उनके काम पर रोक लगाई है।

    प्रीति मांझी ने सोशल मीडिया पर एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात माओवादी कमांडर माड़वी हिड़मा की मौत पर उनके समर्थन में पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था "लाल सलाम कामरेड हिड़मा"। यह पोस्ट वायरल होते ही विवाद और आलोचना का कारण बन गई।


    इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने मांझी को उनके पद से जांच पूरी होने तक स्थायी रोक लगा दी है। हालांकि बाद में प्रीति मांझी ने अपनी सफाई देते हुए कहा था कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है। मैं गांधीवादी विचारधारा की हूं, और किसी भी सूरत में हिंसा का समर्थन नही करती हूं।

    छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रभारी अमित सिंह पठानिया ने जारी बयान में बताया कि मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है। इसके साथ जांच पूरी होने तक प्रीति मांझी के राष्ट्रीय सह सचिव के पद पर कार्य करने पर अस्थायी रोक लगा दी है।

    युवा कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह मामला केवल सोशल मीडिया टिप्पणी नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा, शांति और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा गंभीर विषय है। उच्चस्तरीय जांच कमेटी स्वतंत्र रूप से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

