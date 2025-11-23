माओवादी हिड़मा के समर्थन में कांग्रेसी नेत्री ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, पार्टी ने पद से हटाया

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,रायपुर: गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सह सचिव प्रीति मांझी के विवादित पोस्ट पर संगठन ने सख्त कदम उठाते हुए जांच के लिए दो सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। इसके साथ जांच पूरा होने तक बतौर पदाधिकारी उनके काम पर रोक लगाई है।

प्रीति मांझी ने सोशल मीडिया पर एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात माओवादी कमांडर माड़वी हिड़मा की मौत पर उनके समर्थन में पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था "लाल सलाम कामरेड हिड़मा"। यह पोस्ट वायरल होते ही विवाद और आलोचना का कारण बन गई।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने मांझी को उनके पद से जांच पूरी होने तक स्थायी रोक लगा दी है। हालांकि बाद में प्रीति मांझी ने अपनी सफाई देते हुए कहा था कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है। मैं गांधीवादी विचारधारा की हूं, और किसी भी सूरत में हिंसा का समर्थन नही करती हूं। यह भी पढ़ें- Maoist in Chhattisgarh: खूंखार माओवादी हिड़मा के खात्मे के बाद अब पापाराव और देवा हैं चुनौती छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रभारी अमित सिंह पठानिया ने जारी बयान में बताया कि मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है। इसके साथ जांच पूरी होने तक प्रीति मांझी के राष्ट्रीय सह सचिव के पद पर कार्य करने पर अस्थायी रोक लगा दी है।