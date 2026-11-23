उन्होंने सरकार से यूसीसी कमेटी के सामने अब तक आई सभी आपत्तियों और सुझावों को सार्वजनिक करने की मांग की है, ताकि इसके समर्थन और विरोध की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। बैज ने कहा कि यूसीसी के नाम पर कराया जा रहा सर्वे महज दिखावा है। इसका मसौदा पहले से तैयार है और जनता की राय लेने की प्रक्रिया प्रायोजित है।