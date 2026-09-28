मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में EVM के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल! भूपेश बघेल संग सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, पुलिस से झड़प

छत्तीसगढ़ में राज्य चुनाव आयोग और ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तीनों जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में कां...और पढ़ें

By T Surya RaoEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 28 Sep 2026 03:17:18 PM (IST)Updated Date: Mon, 28 Sep 2026 03:17:18 PM (IST)
छत्तीसगढ़ में EVM के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल! भूपेश बघेल संग सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, पुलिस से झड़प
छत्तीसगढ़ में EVM के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल!

HighLights

  1. भूपेश बघेल के नेतृत्व में काले कपड़े पहनकर निकले कांग्रेसी
  2. रायगढ़ में तोड़े बैरिकेड्स, कलेक्ट्रेट घेराव के दौरान तीखी झड़प
  3. राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, चुनाव आयुक्त की मांग की बर्खास्तगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य चुनाव आयोग और ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तीनों जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुर्ग और रायगढ़ समेत कई जिलों में उग्र प्रदर्शन किया। काले कपड़े पहनकर निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश की, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी खींचतान और बैरिकेडिंग पर धक्का-मुक्की हुई।

naidunia_image

दुर्ग के पटेल चौक पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान उग्र कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला फूंका।

स्थिति को देखते हुए दुर्ग कलेक्ट्रेट और भाजपा कार्यालय के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं, रायगढ़ में प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर कलेक्ट्रेट की ओर आगे बढ़ गए।

naidunia_image

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर चुनाव आयोग और ईवीएम में गड़बड़ी (सेटिंग) कर सरकार बनाने का सीधा आरोप लगाया।


naidunia_image

प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस पूरे इलाके में मुस्तैद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

यह भी पढ़ें- भिलाई-दुर्ग में निकाय चुनाव में भाजपा ने संभाली कमान... प्रभारियों की नियुक्ति, कांग्रेस की ये है चुनावी रणनीति