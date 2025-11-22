मेरी खबरें
    रायपुर में चौपाटी की शिफ्टिंग के विरोध में क्रेन के सामने लेटे कांग्रेसी, बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप

    रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के सामने बनी चौपाटी को हटाने का प्रक्रिया नगर निगम की ओर से की जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि कार्रवाई को बदले की भावना से प्ररित बता रहे हैं। कांग्रेसी कार्रवाई रोकने के लिए क्रेन के समाने लेट गए।

    By Saurab Mishra
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 11:02:17 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 11:11:17 AM (IST)
    शिफ्टिंग के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

    1. रायपुर में चौपाटी शिफ्टिंग को लेकर विरोध
    2. कांग्रेस के कार्यकर्ता मौके पर कर रहे प्रदर्शन
    3. दुकानों को यहां से आमानाका शिफ्ट किया जा रहा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के सामने बनी विवादित चौपाटी को हटाने का काम नगर निगम ने युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है। चौपाटी में संचालित लगभग 60 दुकानों को यहां से हटाकर आमानाका ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट किया जा रहा है। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए नगर निगम के दसों जोन की टीम लगाई गई है, जिसमें मौके पर रायपुर एसडीएम नंदकुमार चौबे समेत सभी जोन के कमिश्नर, पुलिस बल और बड़ी संख्या में अमला मौजूद हैं।

    यह चौपाटी शुरू से ही राजनीतिक विवादों मेंरही है और अब शिफ्टिंग के दौरान एक बार फिर कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया है। चौपाटी को नहीं हटाने की मांग को लेकर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि मौके पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।


    कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि यह कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है और इससे छोटे कारोबारियों का रोजगार छिन जाएगा। हालांकि, नगर निगम का अमला बड़ा होने और प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई के चलते कांग्रेस के लिए फिलहाल शिफ्टिंग को रोक पाना संभव नहीं हो पा रहा है।

