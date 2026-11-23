नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। खुद को बड़े नेताओं, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का करीबी बताकर लोगों से ठगी करने के आरोपित दीपक टंडन के नेटवर्क की परतें अब उसकी सात डायरियों से खुल सकती हैं। पुलिस को एक लाल डायरी समेत सात डायरियां मिली हैं, जिनमें लेनदेन का पूरा हिसाब दर्ज है। किस व्यक्ति से कितनी रकम ली गई, किसे कितने रुपये दिए गए और दिनभर में कहां-कहां पैसा खर्च हुआ, इसका ब्योरा अलग-अलग डायरियों में लिखा गया है।

मुख्य बात यह है कि इन डायरियों में पुलिस अधिकारियों और अन्य लोगों के नाम भी मिले हैं। अब पुलिस इन नामों और रकम के लेनदेन का मिलान कर रही है। जांच का दायरा बढ़ने के साथ यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दीपक के संपर्क में कौन-कौन लोग थे और ठगी से जुटाई गई रकम किन लोगों तक पहुंची।

पत्नी बरखा के साथ आमने-सामने पूछताछ इस मामले में अब दीपक की पत्नी बरखा टंडन की भूमिका को लेकर भी पुलिस जांच तेज करेगी। बरखा पहले से जेल में बंद थी। अब दीपक टंडन और उसकी पत्नी बरखा टंडन दोनों को 25 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस दोनों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। ठगी में बरखा की क्या भूमिका थी, पैसों के लेनदेन की जानकारी उसे थी या नहीं और होटल से जुड़े कारोबार व अन्य गतिविधियों का संचालन किस तरह किया जाता था, इन सभी बिंदुओं पर पड़ताल की जाएगी।