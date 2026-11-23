नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। कानवन थाना क्षेत्र के ग्राम बिडवाल के पास सोमवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लड़कियों और एक युवक की मौत हो गई। बिलेश्वर महादेव मंदिर के सामने पिकअप वाहन और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार तीनों लड़कियों और युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। टक्कर के बाद पिकअप वाहन भी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया और पलट गया।

108 एंबुलेंस से बदनावर सिविल अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे की सूचना तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को दी गई। सूचना मिलते ही कानवन की 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और बाइक सवार तीनों लड़कियों तथा युवक को उपचार के लिए बदनावर सिविल अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद चारों को मृत घोषित कर दिया।