Raipur Central Jail से फरार हुआ NDPS Act में सजा काट रहा अपराधी, मची खलबली
रायपुर सेंट्रल जेल से एक कैदी के फरार हो जाने से जेल प्रशासन में खलबली मच गई। फरार कैदी 2021 से एनडीपीएस एक्ट में सजा काट रहा था। अपराधी गुरुवार को काम करने के दौरान जेल प्रहरियों को चकमा देकर फरार हो गया है। जिसके बाद फरार कैदी की तलाश की जा रही है।
Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 10:04:34 AM (IST)
Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 11:09:00 AM (IST)
सेंट्रल जेल से फरार हुआ कैदी
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : केंद्रीय जेल रायपुर से गुरुवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा काट रहा कैदी फरार हो गया। सख्त सुरक्षा के बावजूद कैदी के भाग जाने से सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, फरार कैदी का नाम चंद्रवीर सिंह है, जो वर्ष 2021 से जेल में बंद था।
जानकारी के अनुसार, गुरुवार दोपहर करीब दो से 2:30 बजे के बीच पांच कैदियों को जेल परिसर में बने महिला जेल के पास अंडर कंस्ट्रक्शन हिस्से में वेल्डिंग का काम करने ले जाया गया था। इसी दौरान कैदी जेलकर्मियों को चकमा देकर मौके से फरार हो गया।
घटना की सूचना मिलने के बाद जेल प्रशासन ने अपने स्तर पर पतासाजी की, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर गंज थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने पतासाजी शुरू कर दी है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन सहित कई स्थानों पर फरार कैदी की तलाश की जा रही है। उसकी फोटो जारी कर दी गई है।
शराब बेच रहे आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला
रायपुर के धरसीवां थाना अंतर्गत पुलिस चौकी सिलयारी क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल पर हमला और गाली-गलौज का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, प्रधान आरक्षक हरीशचंद्र बंजारे ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 19 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल ग्राम कुरूद में अवैध शराब बिक्री की जांच के लिए पहुंचा था। इस दौरान गजेंद्र घृतलहरे, मनोज घृतलहरे, मोनिका और उनके परिवार के अन्य लोगों ने पुलिस दल को घेर लिया।
आरोप है कि आरोपितों ने पुलिस बल के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और झूठे प्रकरण में फंसाने की बात कहते हुए मारपीट की। मारपीट में प्रधान आरक्षक हरीशचंद्र बंजारे के हाथ में चोट आई है, वहीं आरक्षक टापलाल पठारी और महिला कोटवार रानी मानिकपुरी भी जख्मी हुए हैं। रानी मानिकपुरी को मोनिका द्वारा थप्पड़ मारा गया है।