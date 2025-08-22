Raipur Central Jail से फरार हुआ NDPS Act में सजा काट रहा अपराधी, मची खलबली

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : केंद्रीय जेल रायपुर से गुरुवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा काट रहा कैदी फरार हो गया। सख्त सुरक्षा के बावजूद कैदी के भाग जाने से सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, फरार कैदी का नाम चंद्रवीर सिंह है, जो वर्ष 2021 से जेल में बंद था।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार दोपहर करीब दो से 2:30 बजे के बीच पांच कैदियों को जेल परिसर में बने महिला जेल के पास अंडर कंस्ट्रक्शन हिस्से में वेल्डिंग का काम करने ले जाया गया था। इसी दौरान कैदी जेलकर्मियों को चकमा देकर मौके से फरार हो गया।