CG News: कौन होगा रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर, दौड़ में ये 4 IPS अधिकारी

सतीश पांडेय, नईदुनिया, रायपुर: रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा के साथ ही अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि पहला पुलिस कमिश्नर कौन होगा। पुलिस मुख्यालय में इसे लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस पद की दौड़ में चार वरिष्ठ आइपीएस के नाम चल रहे हैं।

इनमें पहले नंबर पर बस्तर रेंज के आइजी सुंदरराज पी, दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री साय के सचिव राहुल भगत, तीसरे नंबर पर रायपुर रेंज के आइजी अमरेश मिश्रा और चौथे नंबर पर पुलिस मुख्यालय में पदस्थ अजय यादव के नाम चर्चा में है। यादव पहले भी रायपुर में एसएसपी रह चुके हैं। सुंदरराज पी. 2003 बैच और अजय यादव 2004 बैच के आइपीएस हैं, जबकि राहुल भगत और अमरेश मिश्रा 2005 बैच के आइपीएस हैं।

अधिकारियों का परिचय सुंदरराज काफी सालों से बस्तर में माओवादियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। केंद्र के साथ राज्य सरकार में भी उनकी पकड़ है। राहुल भगत मुख्यमंत्री के सचिव होने के साथ मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं। अमरेश मिश्रा अभी रायपुर रेंज के आइजी होने के साथ ही ईओडब्ल्यू-एसीबी के चीफ भी हैं। वहीं अजय यादव छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के रहने वाले हैं। रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की बात छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से चली आ रही थी। लेकिन अब जाकर इसकी घोषणा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने करके सभी को चौंका दिया। रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर एडीजी स्तर के अधिकारी को बनाया जाता है या आइजी स्तर के अधिकारी को, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर कयासों का बाजार मुख्यालय में इन दिनों गर्म है।