Raipur में साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑपरेशन शील्ड के तहत 11 आरोपी गिरफ्तार, ऐसे करते थे ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर रेंज पुलिस को ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत 11 ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर सक्रिय एक ऐसे संगठित गैंग का भंडाफोड़ किया है, जो महिलाओं की फर्जी प्रोफाइल बनाकर मैट्रिमोनियल फ्रॉड के नाम पर देश भर के लोगों से ठगी कर रहा था। इस गैंग के सदस्य जमशेदपुर (झारखंड) और बिलासपुर के सरकंडा में फर्जी काल सेंटर चला रहे थे। आरोपियों द्वारा 50 लाख से अधिक फॉलोवर की प्रोफाइल पर महिलाओं की तस्वीरें लगाकर फर्जी मोबाइल नंबर शेयर किए जाते थे। पुलिस ने इस मामले में कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 36 मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जब्त की गई है।

फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से देश भर में ठगी पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर 262 फर्जी आईडी बनाकर सक्रिय थे। इन आईडी के कुल 50 लाख से अधिक फॉलोवर हैं। इन प्रोफाइल पर महिलाओं की असली तस्वीरें लगाकर फर्जी मोबाइल नंबर शेयर किए जाते थे। जो भी लोग विवाह या संपर्क के लिए काल करते, उन्हें वधू का बॉयोडाटा, पता या फोटो दिखाने के नाम पर पैसे मांगे जाते और ठगी की जाती थी।