Gwalior में एयरफोर्स स्टेशन के पास से 8 बांग्लादेशी गिरफ्तार, हरियाणा से मिला इनपुट तो जागी MP पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्वालियर के महाराजपुरा स्थित एयर फोर्स के एयर बेस के पास स्थित भौड़ेरी में बगैर नागरिकता के वर्षों से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के पकड़े जाने के बाद ग्वालियर पुलिस व खुफिया तंत्र की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब उन्हें डिपोर्ट करने के लिए विदेश मंत्रालय को जानकारी भेजी जा रही है। यहां रहते मिले बांग्लादेशी परिवार वर्षों से थे। यहीं उनके दो बच्चों का जन्म हुआ। इनके दस्तावेज यहां बनवा लिए गए। इन्हें देवेंद्र सिंह कंसाना ने अपने रिश्तेदार अरविंद गुर्जर के मकान में रखा था। उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है।

10 इलाके चिह्नित किए गए बांग्लादेशी नागरिकों के पकड़े जाने के बाद अब ऐसे 10 इलाके चिह्नित किए गए हैं, जो मुस्लिम बाहुल हैं। यहां पुलिस द्वारा फिर से सर्वे कराया जाएगा, ताकि बगैर नागरिकता के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यहां रह रहे लोगों को चिह्नित किया जा सके। जिस महाराजपुरा क्षेत्र से इन्हें पकड़ा गया है वह भारतीय वायुसेना के प्रमुख स्टेशनों में शामिल है।