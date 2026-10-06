रायपुर में जेल प्रहरी के साथ साइबर ठगी, बैंक खाते से 95 हजार रुपये गायब, पुलिस जांच में जुटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। केंद्रीय जेल रायपुर में पदस्थ एक जेल प्रहरी के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 95 हजार रुपये पार कर दिए। मोबाइल में योनो, पेटीएम और फोन-पे एप काम नहीं करने पर जेल प्रहरी ने उसे सर्विस सेंटर में दिखाया था। वहां मोबाइल फॉर्मेट कराने के बाद दो दिन बाद दोबारा एप डाउनलोड किए तो खाते से रकम गायब मिली।

गंज पुलिस के अनुसार, जेल प्रहरी आत्माराम सिन्हा जेल कॉलोनी स्थित क्वार्टर में रहते हैं। 28 सितंबर की सुबह करीब नौ बजे उनके मोबाइल में योनो, पेटीएम और फोन-पे एप काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद वह मोबाइल सर्विस सेंटर पहुंचे, जहां मोबाइल की जांच कर उसे फॉर्मेट कर दिया गया।