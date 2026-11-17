राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश में कार्यरत राज्य कैडर के आइएएस, आइपीएस सहित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब उन्हें 60 प्रतिशत के स्थान पर 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य शासन ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

बढ़ी हुई दरें एक जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। सबसे राहत भरी बात यह है कि जुलाई से अब तक के बकाया एरियर का भुगतान अधिकारियों को नकद (कैश) किया जाएगा। केंद्र के फैसले के बाद राज्य में लागू हुई नई दर दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 29 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। अखिल भारतीय सेवाओं के महंगाई भत्ता नियम, 1972 के प्रावधानों के तहत केंद्र की इस बढ़ोतरी को अब राज्य में पदस्थ अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर भी लागू कर दिया गया है।