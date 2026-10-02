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रायपुर में डॉक्टर से लाखों की ठगी, क्रिप्टो ट्रेडिंग में मुनाफा दिखाकर की ₹25.66 लाख की धोखाधड़ी, केस दर्ज

Raipur Crypto Fraud Case: आरोप है कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शुरुआती निवेश में फायदा दिखाकर भरोसा जीता और बाद में अलग-अलग बैंक खातों व UPI के माध्यम से...और पढ़ें

By Deepak ShuklaEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 06:19:24 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 06:19:24 PM (IST)
रायपुर में डॉक्टर से लाखों की ठगी, क्रिप्टो ट्रेडिंग में मुनाफा दिखाकर की ₹25.66 लाख की धोखाधड़ी, केस दर्ज
क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर बड़ा फ्रॉड।

HighLights

  1. फर्जी RBI गाइडलाइन लेटर से हुआ खुलासा
  2. क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर बड़ा फ्रॉड
  3. अधिकारी से ठगे 25 लाख से अधिक रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। क्रिप्टो करेंसी और यूएसडीटी ट्रेडिंग में निवेश कर कम समय में बड़ा मुनाफा कमाने का झांसा देकर ठगी की गई है। आजाद चौक थाना पुलिस ने समता कॉलोनी निवासी चिकित्सा अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा की शिकायत पर रेशमी गुप्ता और सुरेश चौहान के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है।

डॉक्टर से ₹25.66 लाख की धोखाधड़ी

आरोप है कि दोनों ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शुरुआती निवेश में फायदा दिखाकर भरोसा जीता और बाद में अलग-अलग बैंक खातों व यूपीआई के माध्यम से कुल 25 लाख 66 हजार 900 रुपये जमा करा लिए। रकम निकालने की कोशिश करने पर आरोपितों ने उसे रोक दिया और वेरिफिकेशन चैनल फीस के नाम पर और रकम मांगने लगे।


फेसबुक के जरिए हुई पहचान

मिश्रा ने पुलिस को बताया कि अगस्त 2026 में फेसबुक के माध्यम से रेशमी गुप्ता नाम की युवती से संपर्क हुआ था। उसने क्रिप्टो करेंसी में निवेश का प्लान बताते हुए अच्छा मुनाफा होने का भरोसा दिलाया।

इसके बाद उसने अपने सीनियर सुरेश चौहान से संपर्क कराया। सुरेश ने शिकायतकर्ता को सिनचेन नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराया। यहां शुरुआती ट्रेडिंग में मुनाफा दिखाया गया। साथ ही बाइनेंस ट्रेडिंग ऐप पर भी खाता बनवाकर कुछ रकम भारतीय मुद्रा में लाभ के रूप में दिखाई गई।

फर्जी आरबीआई पत्र भेजकर मांगी वेरिफिकेशन फीस

शिकायत के अनुसार मुनाफा लगातार बढ़ता हुआ दिखने पर राकेश ने और रकम निवेश कर दी। 22 सितंबर को जब उन्होंने रकम निकालने की कोशिश की तो निकासी रोक दी गई। इसके बाद बताया गया कि राशि निकालने के लिए आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार वेरिफिकेशन चैनल फीस जमा करनी होगी।

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शिकायतकर्ता ने जब आरबीआई की गाइडलाइन का पत्र मांगा तो उसे एक पत्र भेजा गया। जांच कराने पर शिकायतकर्ता ने उसे फर्जी पाया। इसके बाद उन्होंने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क कर घटना की जानकारी दी।