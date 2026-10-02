रायपुर में डॉक्टर से लाखों की ठगी, क्रिप्टो ट्रेडिंग में मुनाफा दिखाकर की ₹25.66 लाख की धोखाधड़ी, केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। क्रिप्टो करेंसी और यूएसडीटी ट्रेडिंग में निवेश कर कम समय में बड़ा मुनाफा कमाने का झांसा देकर ठगी की गई है। आजाद चौक थाना पुलिस ने समता कॉलोनी निवासी चिकित्सा अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा की शिकायत पर रेशमी गुप्ता और सुरेश चौहान के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है।

डॉक्टर से ₹25.66 लाख की धोखाधड़ी आरोप है कि दोनों ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शुरुआती निवेश में फायदा दिखाकर भरोसा जीता और बाद में अलग-अलग बैंक खातों व यूपीआई के माध्यम से कुल 25 लाख 66 हजार 900 रुपये जमा करा लिए। रकम निकालने की कोशिश करने पर आरोपितों ने उसे रोक दिया और वेरिफिकेशन चैनल फीस के नाम पर और रकम मांगने लगे।