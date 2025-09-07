रायपुर में कुत्तों ने डेढ़ साल की बच्ची को नोचा, सिर में गड़ाए दांत, नजारा देख कांप गए लोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। बिरगांव में शनिवार रात एक डेढ़ साल की मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्ची के सिर, चेहरे और शरीर को नोच डाला। बच्ची के सिर में दांत धंस जाने से उसकी हालत गंभीर है। उसे डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से आंबेडकर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

आवारा कुत्तों ने कर दिया बच्ची पर हमला घटना शनिवार शाम करीब छह बजे की है। बिरगांव के वार्ड नंबर 29 गायत्री नगर में रहने वाला मजदूर परिवार घर के बाहर बैठा था। उनकी डेढ़ साल की अनाया खेलते-खेलते घर से थोड़ी दूर चली गई। तभी झुंड में घूम रहे आवारा कुत्तों ने बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची के चीखने पर स्वजन और मोहल्ले वाले दौड़े। तब तक कुत्ते उसके सिर में दांत गड़ा चुके थे। लोगों ने लाठियों और पत्थरों से कुत्तों को भगाया और लहूलुहान हालत में बच्ची को उठाया।