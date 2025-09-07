UP News: कमरे में घुसकर कुत्ते ने इंस्पेक्टर साहब को काटा, ग्रामीणों ने लाठी-डंडे से उतारा मौत के घाट

एजेंसी, लखनऊ: यूपी में चंदौली के सकलडीहा कस्बे में शनिवार को एक पागल कुत्ते ने आतंक मचा दिया। कुत्ते ने थाने के दरोगा सहित लगभग 27 लोगों को काटकर घायल कर दिया। घबराए लोग घरों में दुबक गए जबकि सड़कों पर दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने कुत्ते को लाठी-डंडों से मारकर अंततः उसे खत्म किया, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली।
सकलडीहा कोतवाली के दरोगा गोपाल तिवारी सुबह सोकर उठे और मच्छरदानी हटाने लगे तभी अचानक पागल कुत्ता उनके कमरे में घुस आया। उसने उन पर हमला कर दिया और पैर में गहरे दांत गड़ा दिए। दरोगा का पैर लहूलुहान हो गया। तुरंत ही उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया, जहां पट्टी और एंटी-रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया।
कुत्ते ने कस्बे में घूमते हुए छात्रों, राहगीरों और बच्चों तक को नहीं बख्शा। कुल दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी को सीएचसी पर प्राथमिक उपचार और रेबीज वैक्सीन दी गई। वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. संजय यादव ने बताया कि कुछ गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
घटना के बाद कस्बे में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने जब कुत्ते को फिर से हमलावर होते देखा तो आक्रोश में आकर लाठी-डंडों से प्रहार कर उसे मार डाला। इससे क्षेत्र के लोगों को राहत मिली और डर का माहौल कुछ कम हुआ।
कुत्ते ने दीपक कुमार, फरहान, सीता देवी, लक्ष्मण, दरोगा गोपाल तिवारी, अंश कुमार, रामाश्रय, भोजापुर के भिरगू, नागेपुर की उषा देवी नागेपुर, सकलडीहा के अभय, दीपक, अंकुश, प्रिंस, प्रियांशी व गोविंद, टिमिलपुर के शमशेर, उकनी के ऋषिकेश, हथियानी की साधना, नागनपुर के हरिद्वार, दुर्गापुर के निहाल, पदुमनाथपुर के अशोक, ओड़वली की लीलावती, भोजापुर के दीनदयाल, बरठी के विशाल व राहुल, बथावर की बाला को काटकर जख्मी कर दिया।
यह भी पढ़ें- UP में प्राइवेट हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही, ऑपरेशन कर बच्चेदानी में छोड़ा कपड़ा, खतरे में पड़ी महिला की जान