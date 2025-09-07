UP News: कमरे में घुसकर कुत्ते ने इंस्पेक्टर साहब को काटा, ग्रामीणों ने लाठी-डंडे से उतारा मौत के घाट

एजेंसी, लखनऊ: यूपी में चंदौली के सकलडीहा कस्बे में शनिवार को एक पागल कुत्ते ने आतंक मचा दिया। कुत्ते ने थाने के दरोगा सहित लगभग 27 लोगों को काटकर घायल कर दिया। घबराए लोग घरों में दुबक गए जबकि सड़कों पर दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने कुत्ते को लाठी-डंडों से मारकर अंततः उसे खत्म किया, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली।

दरोगा को पैर में काटा सकलडीहा कोतवाली के दरोगा गोपाल तिवारी सुबह सोकर उठे और मच्छरदानी हटाने लगे तभी अचानक पागल कुत्ता उनके कमरे में घुस आया। उसने उन पर हमला कर दिया और पैर में गहरे दांत गड़ा दिए। दरोगा का पैर लहूलुहान हो गया। तुरंत ही उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया, जहां पट्टी और एंटी-रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया।