नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में प्रतिबंधित पाकिस्तानी गोरा करने वाली क्रीम की बिक्री का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब बिना वैध लाइसेंस के कॉस्मेटिक उत्पाद तैयार करने का मामला सामने आया है। औषधि प्रशासन विभाग (ड्रग विभाग) की टीम ने राजधानी के महावीर नगर स्थित महेंद्र सचदेवा के ठिकाने पर छापा मारकर गोरा करने वाली क्रीम और फेस सीरम बनाने का अवैध कारोबार पकड़ा है। यहां पिछले करीब एक महीने से इन उत्पादों को तैयार किया जा रहा था, जबकि इसके लिए जरूरी लाइसेंस की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। कार्रवाई के दौरान टीम ने तैयार उत्पादों के साथ इन्हें बनाने और पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी जब्त की है।

तीन ब्रांड की क्रीम व सीरम सहित पैकेजिंग सामान जब्त जानकारी के अनुसार, विभाग की टीम को महावीर नगर में अवैध रूप से कॉस्मेटिक उत्पाद तैयार किए जाने की सूचना मिली थी। जांच के दौरान मौके पर 'मॉम व्हाइटनिंग क्रीम', 'ग्लैमरिक्स' और 'क्विंज पर्ल फेस सीरम' बनाया जाना पाया गया। टीम ने सभी तैयार उत्पादों को जब्त कर लिया। इसके अलावा क्रीम बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल और पैकेजिंग का सामान भी कब्जे में लिया गया है। विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि यहां तैयार किए गए उत्पादों की कितनी खेप बाजार में पहुंचाई गई और किन माध्यमों से इनकी बिक्री हो रही थी।