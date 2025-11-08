ऑनलाइन क्रीम खरीदना पड़ा भारी, पूरे शरीर पर बने सांप जैसे निशान, महिला का हुआ बुरा हाल

40 वर्षीय महिला, जिसका नाम टिंगटिंग (बदला हुआ नाम) बताया गया है, अक्टूबर में जिआंगसू के नानजिंग स्थित झोंगडा हॉस्पिटल (साउथईस्ट यूनिवर्सिटी) में भर्ती हुई थी। डॉक्टरों के अनुसार, वह बिना किसी मेडिकल सलाह के लंबे समय से एक क्रीम का इस्तेमाल कर रही थी। महिला मोटापे और हाई ब्लड प्रेशर से भी पीड़ित है।

डिजिटल डेस्क। चीन के जिआंगसू प्रांत में रहने वाली एक महिला को बीते महीने गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके पूरे शरीर पर सांप की खाल जैसे बैंगनी और लाल निशान उभर आए थे।

टिंगटिंग ने बताया कि यह परेशानी करीब दस साल पहले शुरू हुई थी, जब उसके पैर के निचले हिस्से में लाल धब्बे और खुजली हुई। खुजली बढ़ती गई और धीरे-धीरे घाव पूरे शरीर में फैल गए। राहत पाने के लिए उसने इंटरनेट से एक स्किन क्रीम ऑर्डर की।

खुजली से परेशान महिला ने मंगाई थी ऑनलाइन स्किन क्रीम

विक्रेता ने दावा किया कि यह “शुद्ध पारंपरिक चीनी औषधि” से बनी है और “सभी तरह की त्वचा की समस्याओं का इलाज” कर सकती है। हालांकि उत्पाद का नाम सामने नहीं आया।

दस साल में खर्च कर दिए 12 लाख रुपये

टिंगटिंग ने विज्ञापन पर भरोसा कर क्रीम खरीद ली और करीब दस वर्षों तक उसका इस्तेमाल करती रहीं। इस दौरान उन्होंने लगभग 1 लाख युआन (करीब 12 लाख रुपये) खर्च कर दिए।

शुरुआती दिनों में उन्हें थोड़ा फर्क महसूस हुआ और लगा कि बीमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन धीरे-धीरे उनकी हालत और बिगड़ती चली गई। शरीर पर सांप की खाल जैसे गहरे लाल और बैंगनी निशान बन गए और त्वचा फटने लगी।

अस्पताल में चल रहा है इलाज

झोंगडा हॉस्पिटल की स्किन विशेषज्ञ डॉक्टर वांग फेई ने जांच में पाया कि मरीज के शरीर में कोर्टिसोल का स्तर बेहद कम हो गया है। उसे सेकेंडरी एड्रेनोकोर्टिकल इनसफिशिएंसी नामक स्थिति से जूझना पड़ रहा है।डॉक्टरों के मुताबिक, अब उपचार के बाद महिला की हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।